Faustão cria climão com o sertanejo Bruno em programa ao vivo

O clima ficou pesado no Domingão do Faustão (TV Globo) neste último domingo, 28. O apresentador Fausto Silva estava conversando com a dupla sertaneja Bruno e Marrone e fez um comentário sobre o sapato que Marrone estava usando. “Esse sapato se passar lá no Ibama você vai preso”, disse o apresentador. Os cantores deram uma risada sem graça.

A situação ficou ainda mais constrangedora quando Bruno e Marrone apresentaram sua nova música de trabalho "Enquanto eu brinco, cê chora". O apresentador acabou fazendo mais um comentário: “Isso é coisa da Lava Jato, os caras brindando e o Brasil chorando".

O cantor Bruno, sem conseguir disfarçar, respondeu ao apresentador: “Eu vou deixar você falar isso aí, porque eu vou ficar quieto”.

O sertanejo é amigo pessoal de Joesley Batista, empresário da JBS responsável pelas delações que abalaram a política nos últimos dias.

Bruno não deu muita importância se a música tinha relação com a Lava Jato, mas Faustão ainda insistiu: "Quem fez a música?". O cantor sertanejo, sem dar importância, respondeu: "Eu não sei de quem é, olha aí".

Percebendo o clima pesado, Marrone interrompeu falando que o álbum tinha muitos compositores.

