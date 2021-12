Faustão comete gafe e erra três vezes nome de Pabllo Vittar

A participação de Pabllo Vittar no Programa do Faustão, na noite deste domingo, 8, foi marcada por gafes cometidas pelo apresentador. Faustão errou três vezes o nome da cantora, que foi chamada de Pablo Villar. A artista, que foi uma atração do quadro "Ding Dong", não corrigiu o deslize.

Pabllo cantou a música "K.O" e falou sobre preconceito. "Já passei por muita coisa ruim, mas isso me deixou mais forte para correr atrás de tudo que eu acreditava. A gente vive um retrocesso muito grande, mas sempre acredito que um dia possamos sair na rua sem ser alvo de chacota, de preconceito", disse.

Os erros de Faustão não passaram despercebidos dos internautas, que fizeram comentários nas redes sociais.

Tenho certeza que o Faustão pensa assim: claro que vou chamar de Pablo Villar!!! 😂😂😂 ele sempre erra os nomes. Aff — Dione Schaider (@DioneSchaider) 8 de outubro de 2017

Pabllo Villar KKKKKKKKK Faustão voce ta zoando ne? — Gian. 5 DAYS (@AnittaSincerona) 8 de outubro de 2017

Daqui a pouco o Faustão vai falar Pablo Escobar #DingDong — Mrs. Van de Kamp (@nxcolasc) 8 de outubro de 2017

adblock ativo