Faustão censura beijo no 'Dança dos Famosos' para não manchar atração, diz jornal

O "beijaço" protagonizado pela bailarina Mayara Araújo e o ator Nicolas Prattes, no último domingo, 15, durante o quadro "Dança dos Famosos" do Domingão do Faustão (TV Globo) agitou os telespectadores e internautas. Porém, de acordo com o jornal "O Dia", a cena não agradou Fausto Silva, que censurou o ato durante o quadro.

Segundo Dias, o apresentador realizou uma reunião com as dançarinas e proibiu qualquer tipo de contato íntimo e envolvimento amoroso entre elas e os artistas participantes. Para ele, a cena mancha a imagem da atração, que é feita para a família, incluindo crianças.

