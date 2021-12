Fátima dança Lady Gaga ao lado de Mônica e Arthur; veja

Depois de dançar "Bang" com Anitta, Fátima Bernardes resolveu arriscar os passos da coreografia da música "Born This Way" de Lady Gaga no jogo musical "Just Dance", durante o seu programa desta terça-feira, 15.

Ao lado de Mônica Iozzi, do ator Arthur Aguiar e do jogador de tênis Feijão, convidados da atração, a apresentadora mostrou mais uma vez o seu talento com a dança, enquanto tentava acompanhar as instruções na tela.

No fim da apresentação, todos foram aplaudidos e o diretor Dennis Carvalho deu notas aos dançarinos. Arthur ficou com quatro, Feijão ganhou sete, Mônica oito, e Fátima venceu com nove.

Depois das notas, todo mundo voltou a dançar, só que dessa vez ao som de "I Gotta Feeling", do grupo norte-americano The Black Eyed Peas. Até o neurologista Fernando Gomes Pinto e o repórter Lair Rennó se renderam à brincadeira.

Veja o vídeo:

adblock ativo