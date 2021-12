Fátima Bernardes recebe o carinho dos fãs em Salvador

Fátima Bernardes já está em Salvador e aproveitou o domingo, 7, para fazer um ensaio do programa que será apresentado ao vivo nesta segunda-feira, 8, no Caminhão do Encontro, no Pelourinho.

A apresentadora foi ao local e, além de acompanhar os preparativos da sua equipe, deu um pausa para falar com fãs. O Caminhão do Encontro está estacionado no largo Terreiro de Jesus.

O programa "Encontro com Fátima Bernardes" será exibido às 10h40, na Globo.

adblock ativo