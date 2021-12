Fátima Bernardes lamenta morte de pai de William Bonner no 'Encontro'

O "Encontro" desta quinta-feira, 1º, começou com um agradecimento de Fátima Bernardes a Cissa Guimarães, Lair Rennó e Felipe Andreolli, que apresentaram o programa da véspera desta quarta-feira, 30, devido à ausência da apresentadora por conta da morte de William Bonemer, pai de William Bonner, e uma singela homenagem da apresentadora ao ex-sogro.

"Começo o programa de hoje agradecendo aos meus parceiros Cissa, Lair e Felipe. Somente com o apoio deles eu pude me despedir do melhor sogro que poderia ter tido na minha vida, um homem íntegro, honesto, que era muito carinhoso comigo e que sempre tinha palavras de elogio. Muito obrigada por terem feito com que eu estivesse lá (no velório)", disse Fátima, emocionada.

William Bonner também se ausentou da bancada do Jornal Nacional da última quarta-feira, 30, e foi substituído por Heraldo Pereira. Ele e Fátima Bernardes anunciaram o divórcio em agosto deste ano, após 26 anos de casamento.

