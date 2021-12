A apresentadora Fátima Bernardes gerou repercussão na internet após dançar o sucesso 'Tá tranquilo, tá favorável' do MC Bin Laden no programa Encontro desta quarta-feira, 17. Alguns telespectadores filmaram o momento em que o cantor fez a apresentação no programa. Não só Fátima, mas todos os convidados entraram na brincadeira. Veja:

Da Redação Fátima Bernardes dança hit de MC Bin Laden; assista

Assim que apresentadora se rendeu ao hit, vários internautas comentaram a cena no twitter. Até mesmo a produção do matinal brincou na sua chamada postada no twitter oficial da atração. Confira as publicações:

Quem via a Fátima Bernardes dando Boa Noite toda séria no Jornal nacional e quem vê ela dançando Ta Tranquilo Ta Favorável. — QuevinMateus ✡ (@uzaranha) 17 Fevereiro 2016

Depois de 2001 eu nunca pensei que ouviria "BIN LADEN, BOA SORTE PRA VC" vindo da Fátima Bernardes — Braian Rizzo (@blogdoBraian) 17 Fevereiro 2016

@warrlly cadê o gif disso? — Vitu ☸ (@ToBegado) 17 Fevereiro 2016

Fátima Bernardes dançando "ta tranquilo, ta favorável" representa sua mãe quando ela fica interagindo com seus amigos! #Encontro — Snap: divadepressao (@diva_oficial) 17 Fevereiro 2016

tu sabe que o dia será uma coisa ótima quando vc vê MC Bin Laden na Fátima Bernardes — let (@moreira_le) 17 Fevereiro 2016

