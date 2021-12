Fãs não aceitam morte de Jon Snow em Game of Thrones

ALERTA: o texto contém revelações sobre o fim da quinta temporada da série. Se não quer saber detalhes, não leia.

A suposta morte do personagem Jon Snow (Kit Harington) no último episódio da quinta temporada de "Game of Thrones", na HBO, surpreendeu muitos fãs da série, que usaram as redes sociais para protestar.

Pelo Twitter, alguns telespectadores não acreditaram na traição da Patrulha da Noite, que esfaqueou o Senhor Comandante, deixando-o sangrar na neve por ele ter ajudado a salvar a vida de muitos Selvagens.

"Como assim Jon Snow morre???? A vida parou de fazer sentido", disse uma internauta no Twitter. "Por favor que o Jon Snow não tenha morrido", pede outra fã.

No livro fica completamente em aberto, a morte de Jon Snow não é certa, digo eu. #GoTFinale — Nine L'Amour (@janlamour) 15 junho 2015

Alguma dúvida que alguém desse naipe iria morrer? A gente deveria ter feito um bolão. #GoTFinale — Tiago Carandina (@tiagocarandina) 15 junho 2015

Ainda não acredito que o John se foi 😢😢 #Got #Johnsnow — Taís Ribeiro (@Rtais) 15 junho 2015

Príncipe Prometido

Fala-se, no entanto, que a suposta morte do filho bastardo de Ned Stark (com uma mulher desconhecida) faz parte de uma profecia. Ele seria o Príncipe Prometido, que renascerá quando a escuridão tomar conta do mundo.

A Sacerdotisa Vermelha Melisandre pode ser uma das responsáveis pela volta de Snow.

Além disso, existe uma teoria (principalmente entre os leitores da saga de George R. R. Martin) de que Jon Snow é um Targaryen e ensaiará um duelo com Daenerys (Emilia Clarke), que luta pela conquista dos Sete Reinos.

Há uma crença que afirma que o bastardo de Ned é, na verdade, o filho ilegítimo do Príncipe Rhaegar Targaryen com Lyanna Stark (irmã de Ned). Se isso for mesmo verdade, Jon Snow é sobrinho de Daenerys.

Cersei

A decadência de Cersei Lannister também marcou o último episódio da temporada. A Rainha Mãe de Porto Real mantida prisioneira pela Fé dos Sete no Grande Septo de Baelor confessa para o Alto Septão alguns dos seus pecados e crimes de fornicação, incesto com Lancel e adultério.

Em seguida, ela é libertada e é mandada para a Fortaleza Vermelha para passar um tempo com seu filho antes do seu julgamento.

Ainda como punição, ela tem o cabelo cortado e é despida na frente do povo e precisa percorrer todo o caminho até a corte sem roupa. Após insultos e xingamentos, Cersei chega a Fortaleza Vermelha humilhada, mas com sede de vingança.



