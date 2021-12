Fãs disputam Fernando para Amanda ou Aline no Twitter

Os fãs estão em pé de guerra com o triangulo amoroso que surgiu entre Fernando, Amanda e Aline no "Big Brother Brasil 15".

Enquanto a torcida AmanDo (apelido da torcida que torce pelo romance de Fernando e Amanda) está adorando a ver a aproximação de Fernando e Amanda, a FerLine (torcida por Fernando e Aline) vem dando apoio para a ex-sister Aline fora da casa.

O "ataque" a Aline aumentou ainda mais depois do selinho que Amanda deu em Fernando, na quarta-feira, 18. O casal já tinha trocado selinho no início do confinamento, antes de Fernando se envolver com Aline.

Apesar da ex-sister já ter dado entrevistas e falado que perdoaria Fernando, pois ela não está em um jogo por R$ 1,5 milhão, os fãs da loira estão revoltados no Twitter. Alguns até pediram o fim da "FerLine".

Confira o que eles estão falando no Twitter:

Confesso que to Amando #AmanDo — ✠ (@prideDjehdian) 19 março 2015

Claro q estamos c 💔, mas ficaremos felizes por Aline ter se livrado. Deus só nos dá a cruz q possamos carregar. Força @AlineGotschalg_ ❤️🙏 — LuCaciatore (@LuCaciatore) 11 março 2015

Sobre #Amando precisamos ir na pagina do BBB no face e encher nossa Panda de amor, pq o povo vai julgar ela... — comments reality (@camilamartins_f) 19 março 2015

Eu acho graça do povo falando sobre dignidade: é mais digno fazer o que se tem vontade do que ficar fingindo não ter. Eu apoio #AmanDo — Karen (@familiamelmic) 19 março 2015

@LuCaciatore @AlineGotschalg_ to arrasada. Q dor no coração.. Nunca pensei sentir isso. 😢 — Kkzinha (@kkzinha_h) 11 março 2015

@LuCaciatore @AnneBap @AlineGotschalg_ Muitas vezes achamos que algo nos acontece é ruim e só depois descobrimos que foi um livramento — Carina Brasil (@SuperfadoCelo) 11 março 2015

Neném hoje começa sua caminhada como uma fênix ...... Estamos com vc linda @AlineGotschalg_ — Taninha (@Jf19Tania) 11 março 2015

@AlineGotschalg_ você merece um príncipe e não um sapo! Love you <3 — Ana (@suuprema) 11 março 2015

adblock ativo