Faro e Record são condenados por "tortura" por arrancar 12 dentes de homem

O ator Rodrigo Faro e a Record foram condenados por "tortura física e psicológica" por arrancar 12 dentes de um participante do quadro "Arruma Meu Marido", do extinto programa O Melhor do Brasil. Eles terão que pagar R$ 275 mil de indenização por danos morais, estéticos e materiais para Walmor Ferreira.

Segundo o site Observatório da Televisão, na sentença do juiz da Sétima Vara Cível de Cuiabá, Yale Sabo Mendes foi decidido que os envolvidos terão que pagar R$ 57, 4 mil para arcar com as despesas de reabilitação bucal, R$ 50 mil por dano moral, R$ 30 mil pelo dano estético e R$ 470 por dano material. A decisão cabe recurso.

“Todos esses fatos levam à conclusão que o autor foi submetido à tortura física e emocional, o que não é possível admitir e considerar ‘normal’. Assim, não obstante o autor já apresentar uma saúde bucal debilitada antes do programa, é certo que ficou muito mais comprometida depois das extrações dos dentes realizadas pela equipe da clínica que trabalha em conjunto com a Record”, declarou o juiz.

A mulher de Walmor inscreveu ele para participar do programa de Faro. Ele viajou de Cuiabá para São Paulo para participar de uma "repaginação", incluindo tratamento dermatológico, limpeza de pele, aplicação de botox, corte de cabelo, barbas, além de tratamento odontológico. Ele esteve em uma clínica indicada pelo programa, onde o dentista decidiu extrais 12 dentes de Walmor no período de dois dias.

As extrações causaram dores em Walmor, que quis desistir de participar do programa, pois se sentia "enganado e humilhado". Além disso, ele foi orientada pela produção a não fazer movimentos bruscos, pois corria o risco da prótese móvel cair.

Após voltar para casa, ele recebeu uma prótese por Correio, mas não conseguiu usar porque perdeu parte da gengiva e estrutura óssea da região bucal com o tratamento dentário.

Walmor precisou da ajuda de familiares para comprar uma nova prótese e passou por tratamento psicológico porque virou motivo de piada em relação a sua nova aparência, já que foi comparado por Rodrigo Faro a animais do pântano.

