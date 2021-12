'Fantástico' mostra bastidores da nova novela 'Salve Jorge'

Neste domingo (21), no Fantástico (Globo), o telespectador fará uma viagem pela Capadócia, na Turquia, onde os protagonistas da próxima novela das 9, "Salve Jorge", gravaram as cenas iniciais da trama.



Além de entrevistas com os atores, o público vai conhecer a história de São Jorge, o Santo Guerreiro, que, segundo a lenda, nasceu nessa região da Turquia e ganhou fiéis pelo mundo inteiro.

"Acredito e tenho muita fé! Às vezes peço a ele proteção no decorrer do meu caminho", conta Nanda Costa, que dará vida na ficção à Morena, que nasceu e foi criada no Complexo do Alemão, comunidade do Rio de Janeiro.

