Fantástico estreia Phantasmagoria com 20 anos de atraso

Não é à toa que o Fantástico, da Rede Globo, é chamado de "revista eletrônica". Nas 2h30 que fica no ar, vê-se de tudo: notícias do dia, esportes, cultura, saúde e, desde o último domingo, o fantástico - na acepção da palavra -, com o quadro Phantasmagoria.

O referido quadro funciona da seguinte maneira: um local assombrado é escolhido, a produção colhe depoimentos dos moradores e/ou donos sobre as aparições e coloca alguns voluntários para passar uma parte da noite lá, com filmadoras, tentando encontrar as tais assombrações. Em cada aposento - em um castelo, escolha melhor impossível para mostrar espíritos - , uma gravação com a voz séria do apresentador Tadeu Schmidt pedindo para a pessoa ficar perguntando "Tem alguém aí?" ou "Fulano, você está aí?". Ao final, o apresentador e o mágico Kronnus explicam, cientificamente, os vultos e barulhos da casa.

Ao assistir ao Phantasmagoria, viajei no tempo e voltei para a minha infância, quando temas como este eram distantes - ainda não existia tv fechada ou internet - e eu ainda acreditava em assombrações. Isso, no século XX. Eis que, agora, em pleno século XXI, com a internet bombando e a tão falada Classe C com tv por assinatura - e o assunto, convenhamos, nem assustando tanto assim -, o tema volta à pauta do Fantástico, que já mostrou até uma mulher "possuída pelo demônio" lá pelos fins dos anos 80. Nessa época, Globo Repórter e os demais programas da casa sempre abordavam temas espirituais com o objetivo de levar medo ao telespectador, que era mais ingênuo.

O objetivo é claro: mostrar que as assombrações não existem. Então, para quê longos minutos de conversa fiada com a dona da casa da primeira edição dizendo que "via um vulto de uma mulher de branco na janela", o caseiro, assustado, destacando que nunca mais voltará ao jardim, pois um vulto apareceu duas vezes para ele, embalados por uma música irritante usada para assustar? Apenas para gerar uma pequena suposta tensão que, ao final, será dissipada com as explicações científicas, que devo admitir, são bem interessantes - mas que não são suficientes para quem acredita nos fenômenos.

A edição é bem feita, com uma mapa tridimensional do local assombrado mostrando onde os corajosos voluntários estão. E por falar nesses indivíduos, confesso que fiquei constrangido ao ver um senhor andando no escuro, apenas com a luz de uma lanterna, tendo que gritar em um cômodo: "Alfredo [um mordomo que supostamente morreu na casa], você está aí? Alfredo, você está aí?". Será que ele não tem filho ou amigo para impedir que pague um mico daqueles? Na verdade, tudo ali é constrangedor, principalmente os ares sérios - e algumas vezes, irônicos - de Schmidt e de Kronnus.

Além de tudo isso que foi falado acima, o programa ainda não tem nada de novo. Nos canais fechados, há uma dezena de programas que mostram supostos lugares mal assombrados, com as mesmas câmeras que filmam no escuro e voluntários tentando encontrar os espíritos.

Na próxima semana, vamos ter a famosa brincadeira do copo, aquela em que o "espírito" mexe o objeto em uma mesa com letras que servem para a comunicação. Crianças, saiam do quarto de televisão - e aproveitem para ler um livro!

