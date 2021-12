Fani já chegou junto de falso argentino no BBB

Fani não escondia de ninguém a carência que sentia na casa do Big Brother Brasil 13, chegando a dizer que se masturbava no programa. A produção então arranjou um falso argentino no "Parece mas não é", brincadeira que o diretor Boninho inventou para essta nova edição, e, por coincidência, o novo integrante da casa conquistou Fani. Miguel chegou dizendo que era do Gran Hermano, o BBB argentino, e que ficaria alguns dias na casa com a missão de indicar uma pessoa para ser imunizada.

A veterana Fani se engraçou para cima de Miguel, e todos os participantes perceberam, fazendo questão de sempre deixá-los sozinhos. Na festa deste sábado, 9, Fani e Miguel trocaram beijos calientes na casa. Neste domingo, 10, após acordarem, o clima esquentou na cozinha. O falso argentino joga todo o charme para ela. "Vou lembrar sempre de ti. Não quero que acabe", diz ele. Encantada, Fani também afirma que não que espera continuar com Miguel.

É bom o argentino aproveitar bastante porque ele vai sair neste domingo, quando Pedro Bial vai revelar a brincadeira com o Gran Hermano.

