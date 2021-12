Famosos recusam fazer comerciais

O que Jô Soares, Galvão Bueno, Silvio Santos e Pelé têm algo em comum: são as celebridades que mais recusam convites para estrelar comerciais. Jô poderia quintuplicar seus ganhos se aceitasse, mas o fofo rejeita até convite de empresários amigos.

É do Brasiiiiiil...

No caso de Galvão, o locutor pertence de certa forma à Central Globo de Jornalismo, que submete toda a equipe de esportes ao veto a comerciais. Só que Galvão também faz parte da área de entretenimento. Se quisesse, faria comercial sem objeção por parte da emissora.

Nem com a Lívia Andrade

No caso de Silvio Santos, foram infindáveis os convites para que fizesse comerciais. Bancos, supermercados, pastas de dentes, refrigerantes, praticamente todas as áreas de produção e serviços já fizeram algum convite a ele, que diz sempre não.

Mimimimi

Recentemente, uma agência convidou Tiago Leifert para fazer um comercial e ele verbalmente aceitou. Seria uma bela graninha, coisa de uns R$ 900 mil para estrelar uma campanha no The Voice, que Tiago apresenta.

Nananana

A Globo proibiu. Leifert ficou com uma tromba do tamanho de uma corneta.

Nada obsta

A Record estuda liberar TODOS os seus profissionais para fazer comerciais. Contanto que apareçam em algum outro programa de interesse da casa, como o Escola do Amor, e deem seus depoimentos.

Falando nisso

Rodrigo Faro, pelo terceiro ano consecutivo, diz a amigos que em 2015 vai aparecer menos em comerciais para "preservar a imagem". É um dos famosos que mais aparece na TV brasileira.

Bum, toma!

Conforme esta coluna antecipou, e a Band obviamente negou, acabou o horroroso programa de Luiz Bacci, Tá na Tela. Diz a lenda, por ordem do próprio Jonny Saad, que parece ser a única pessoa no Morumbi a entender realmente de TV.

Choro e...

Até julho de 2015 a Band pretende cortar pelo menos 25% de todo o seu custo (leia-se salários e produções e programas e viagens e verbas etc e coisa e tal).

...ranger de dentes

Motivo do corte: tempos bicudos e a resistência da Igreja Universal em renovar seu contrato com o canal 21 e as madrugadas da Band. É um preju e tanto.

Grama do vizinho

A Record está esperando apenas chegar o dia 31 de dezembro para fazer uma proposta formal a Elaine Mickely, mulher de Cesar Filho. "Gostaríamos muito de tê-la comandando um reality show", disse o superintendente artístico da emissora, Paulo Franco, ao jornal A TARDE.

Uuuuuhhhh!

Bastou a informação vazar para Britto Jr. quase surtar nos corredores da Barra Funda. Teve um treco, pois pensou que a ideia era trazer Elaine para A Fazenda. Falaram o mesmo de Cesar Filho, que será a estrela do jornalismo da emissora e coringa da programação, segundo Franco.

Queridos

Oooow!! 2014 está acabando. Foi o meu segundo ano como colunista de A TARDE, com notícias sempre exclusivas. Agradeço a cada um de vocês leitores. Que honra! <3 Vou chorar :´)

adblock ativo