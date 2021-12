Famosa cena de Guerra dos Sexos vai ao ar nesta quarta

A famosa cena da novela Guerra dos Sexos, na qual Charlô (Fernanda Montenegro) e Otávio (Paulo Autran) discutem no café da manhã e jogam comida um no outro, vai ao ar na nova versão do folhetim nesta quarta-feira, 10, a partir das 19h15. Desta vez, a cena será protagonizada por Charlô II (Irene Ravache) e Otávio II (Tony Ramos).

A confusão começa quando Charlô II pergunta para Otávio II: "Desde que cheguei de férias você evita tocar nesse assunto comigo. Mas não adianta fugir mais. Você vai me explicar o que houve entre você e Roberta Leone (Gloria Pires), antes de eu ir falar com ela hoje.". Será o suficiente para iniciarem uma discussão, que se agrava quando se chamam pelo apelido que odeiam, "Bimbinho" e "Chumbuqueta". Charlô é a primeira a jogar café no rosto de Otávio, que revida.

Confira a cena original:

<VIDEO ID=1284595/>

