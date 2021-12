Família Lima supera Paula no paredão e vai à final do BBB 18

A Família Lima, formada por Ayrton e Ana Clara, venceu o paredão contra Paula na noite desta terça-feira, 17, e garantiu presença na final do Big Brother Brasil 2018.

Eles se unem a Kaysar e Gleici, que vão disputar a preferência do público e o prêmio de R$ 1,5 milhão. Após o anúncio do resultado, os finalistas se abraçaram no jardim da casa para celebrar a classficação à final.

Veja o que cada participante falou antes da grande final:

Ana Clara: "A gente viveu o BBB, só tenho 21 anos e meu pai viveu o BBB. Já é um sonho realizado. Chegar na Final a gente não conseguia nem pensar. Votem muito. A gente ama esse programa".

Gleici: "Eu me mostrei o máximo, tudo o que eu pude fazer e viver eu vivi, com todo o meu coração e minha emoção. Eu nunca imaginei que ia estar aqui hoje. Eu sempre quis. Estou aqui pela minha família e meu Estado. Todo mundo sabe a minha história. Nunca fiz questão de esconder no que eu acredito e quem eu sou".

Kaysar: "Brasil, muito obrigado por tudo. Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Eu quero ajudar minha família, tirar da guerra. Sou assim, bem aberto".

adblock ativo