Família Lima e Paula disputam última vaga na final do BBB18

Após a eliminação de Breno nesta segunda-feira, 16, o sírio Kaysar não só garantiu sua permanência na casa, como ganhou a última prova do líder, conquistando seu lugar na final. Na nova formação do paredão, ele teve que escolher entre Gleici, Paula e a família Lima. O sírio optou por indicar Paula, que, por sua vez, decidiu enfrentar a família.

Com a grande final se aproximando, a disputa se torna cada vez mais acirrada. Kaysar e Gleici são os dois primeiros finalistas do jogo, e esse paredão decidirá o terceiro participante que disputará o prêmio de 1,5 milhão no dia 19.

Os brothers continuam fazendo apostas, tanto de quem será eliminado como quem levará o prêmio. "Eu sempre acho que a gente vai sair", diz Ana Clara. A decisão, que irá revelar o último finalista, cabe ao público.

