Família Lima é informada de acusação de assédio no BBB

A família Lima, que participa do Big Brother Brasil (BBB), foi avisada pela produção das acusações de assédio contra Ayrton. Internautas estranharam o comportamento dele com a filha Ana Clara e o sobrinho Jorge, que também estão confinados no programa.

Na rede social, internautas criticaram o fato de Ayrton beijar na boca do filha e de deitar em cima do sobrinho, em uma cena considerada "inapropriada".

"Pra ele [direção do programa] ter chamado realmente, esse negócio do beijo deve ter dado alguma coisa", explicou Ayrton para os outros brothers. Mesmo assim, ele disse que está tranquilo. "Eu só vou ficar preocupado se as pessoas inventarem coisas sobre mim".

Ayrton também afirmou que vai manter sua postura. "Família, beijo na boca de todos vocês". A mulher dele saiu em defesa do brother: "Se as pessoas estão perdendo o seu tempo em fazer textão, deveriam olhar mais para as suas famílias e ver se elas estão precisando de carinho e amor".

adblock ativo