Fábio Porchat pode ocupar o horário de Jô Soares

Com muita discrição, a Globo já faz planos para ocupar, futuramente, o horário do apresentador Jô Soares. O nome mais cotado para a substituição é o do humorista Fábio Porchat, que já está sendo preparado para isso, segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7.

Fábio foi lançado no "Programa do Jô", em 2002. Ele ainda era estudante e estava na plateia quando pediu uma chance a Jô. Improvisou um esquete de humor no palco e foi bastante elogiado pelo apresentador.

