Fábio Porchat integra elenco de A Grande Família

O ator e humorista Fábio Porchat, que gravou uma recente participação como produtor de TV no seriado A Grande Família, exibido pela Globo, voltará à série com um outro personagem, no quadro fixo do elenco.

De acordo com o jornal O Globo, ele será o novo patrão da Nenê (Marieta Severo). Um rapaz muito afetado que promete divertir o público. Júnior será um ex-dono de uma loja de artigos de R$ 1,99, atrapalhado até a última raíz dos cabelos.

Oficialmente, o ator está substituindo Katiuscia Canoro, que está de licença maternidade. Mas a humorista não agradou os diretores da série, que preferiram um outro nome. Porchat começou a gravar as primeiras cenas na sexta-feira, 17. Ainda não há previsão de quando as cenas irão ao ar.

