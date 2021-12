Fábio Porchat deve ir para a Record, diz colunista

Tudo indica que Fábio Porchat finalmente irá assinar com a Record. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, a emissora está muito próxima de anunciar a contratação do humorista.

Vale lembrar que as conversas tiveram início no começo deste ano e, pelo que tudo indica, foram evoluindo ao longo do tempo.

Segundo o colunista, está tudo conversado e combinado, faltando apenas a formalidade da assinatura do contrato e o anúncio oficial.

Na Record, Porchat deve apresentar um talk show semanal, a partir do segundo semestre de 2016.

adblock ativo