Fabio Assunção falta gravações de novela e preocupa a Globo

As coisas não andam nada bem para o lado de Fábio Assunção no Projac. Depois de ter faltado algumas gravações para a novela das 19h, "Totalmente Demais" (Globo), na qual interpreta Arthur, o ator tem estado na mira da direção.

Procurada pela pelo Uol, a rede Globo negou que o artista tenha causado problemas por trás das câmeras. No entanto, duas fontes do site disseram o contrário: eles garantem que cenas do personagem de Assunção têm sido cortadas da novela das 19h.

Nos corredores da Globo o assunto não é outro. Segundo o site "Notícias da TV", o descomprometimento com o trabalho tem feito a direção da emissora ficar em alerta com o galã.

Histórico

Em 2008 o ator chegou a ser afastado da novela das 18h, escrita por Miguel Falabela, "Negócios da China", para iniciar seu tratamento contra as drogas.

Já em 2010, o galã foi convidado para interpretar o vilão Léo, na novela "Insensato Coração", mas acabou pedindo afastamento, alegando que não estava preparado para assumir o compromisso de uma novela das 21h.

O ator também participou do seriado "Tapas & Beijos", onde interpretava um dono de boate, Jorge.

