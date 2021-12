Fabiana Karla faz piada após ser alvo de tiros

Fabiana Karla mostrou que não perde o humor fácil. Durante sua participação no programa "Tomara que Caia", da Globo, na noite deste domingo, 9, a atriz fez piada com o susto que passou quando teve seu carro alvejado por tiros.

A humorista interpretou uma sequestradora e apareceu com uma arma na mão. Em um determinado momento ela brincou: "Eu coloquei no GPS e apareceu 'Longe pra caramba' e quase me perdi no caminho", disse a atriz.





