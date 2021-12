Exposição de imagens mostra bastidores de Salve Jorge

Uma exposição fotográfica com cenas da nova novela das 21h da rede Globo, Salve Jorge, que estreia nesta segunda-feira, 22, ficará aberta à visitação para o público baiano, desta quarta-feira,17, até 23 de outubro, no Shopping Bela Vista, em Salvador. Salve Jorge é escrita por Glória Perez, conta com direção de núcleo de Marcos Schechtman e direção geral de Fred Mayrink. A trama substituirá Avenida Brasil.

