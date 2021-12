Excesso de vaidade é o foco da série nacional Beleza S/A

No país que ocupa a segunda posição em número de cirurgias plásticas estéticas do mundo, retratar esse universo é algo que parece bem popular. Talvez por isso, uma nova série brasileira vai colocar uma clínica de beleza no centro das atenções.

Beleza S/A desembarca no canal GNT no dia 7, a partir das 23h, com a missão de mostrar dramas e o lado mais engraçado que um centro de estética de alto padrão pode ter. O seriado conta com 13 episódios produzidos pela O2 Filmes.

Um trio protagoniza a atração: os cirurgiões Alex (Antonio Petrin) e Jairo (Antonio Saboia) e a endocrinologista Cleo (Gabriela Carneiro da Cunha). Os três são sócios e atendem pacientes na clínica Uberwald. Alex é o mais velho e mais mal-humorado dos médicos. Na sinopse, também é descrito como uma pessoa que costuma ser franca ao ponto de recusar alguns procedimentos em nome da ética. Já Jairo é definido como o mais ambicioso dos três.

"Meu personagem é capitalista e acha que cada paciente significa poder fazer um serviço da melhor maneira possível, sem muitas consequências", comenta Antonio Saboia, que fez trabalhos recentes na televisão em séries policiais, como Força Tarefa (Globo) e Fora de Controle (Record).

O ator explica que Jairo vê Alex como seu mentor e os dois têm uma relação como a de pai e filho, sendo que existe um conflito entre eles. "O Alex demorou a vida inteira para perceber que a ambição não leva a nada e quer que Jairo seja melhor, mas ele não enxerga isso".

Humor negro - O trio de especialistas tem um envolvimento tipo família, estão entrelaçados. Além da relação de Jairo com Alex ser bem próxima, o personagem de Saboia tem um relacionamento amoroso não assumido com Cleo. "Ela é o ponto de luz dele. O que rola entre os dois não é oficial, mas vai crescendo a cada capítulo. Somente para ela, Jairo abaixa a guarda", diz.

Saboia revela que foi um dos últimos a integrar o elenco. Por isso, seu laboratório teve de ser um processo bem acelerado e ele preferiu focar sua atuação na parte humana do personagem. Os procedimentos técnicos das operações não são o foco, no ponto de vista dele. "O tom principal da série é o humor negro, mas, como na vida, Beleza S/A tem também momentos tristes e sérios".

O elenco conta ainda com nomes como Cecília Homem de Mello, Claudia Alencar e Fafá Rennó. Várias participações especiais acontecerão na série.

