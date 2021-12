Ex-trio de Hoje em Dia será demitido

Não há boas notícias para Celso Zucatelli, Eduardo Guedes e Chrys Flores. Os três ex-apresentadores do matinal Hoje em Dia têm mais alguns meses de contrato com a Record, mas serão demitidos na sequência. A possibilidade de serem aproveitados em novas produções na casa é zero.

Vingança quente

Os três não digeriram nada bem a saída do programa, e nem têm ido à sede da emissora, na Barra Funda, em SP. Revoltado, o familiar de um deles chegou a criar uma "comunidade" virtual com o aplicativo WhatsApp para atacar os novos apresentadores e espalhar maledicências sobre os bastidores do programa.

Só que...

... a comunidade foi invadida por "espiões" da Record, que repassavam cada nova intriga para a direção.

Só besteira

O apresentador Luiz Bacci, que afundou o ibope das tardes da Band e agora está submergindo também as manhãs, à frente do Café com Jornal, andou espalhando que a Record o procurou, interessada que ele volte para lá. Pura cascata. Ele não pisará mais na emissora enquanto a atual direção estiver lá.

Medinho

Bacci está plantando essas "notícias" porque está apavorado com a possibilidade de a Band tirá-lo do ar, caso os programas que ele comanda continuarem a fracassar. Desde que assumiu as manhãs, o Café perdeu por volta de 40% dos já poucos aparelhos de TV ligados que sintonizavam o programa.

Trabalho duro

Bacci, aliás, já perdeu a pose de estrela que tinha ao chegar à Band. Ele vai trabalhar pesado no Carnaval, como correspondente, em Salvador.

Ele merece

Na Band, como âncora do CQC, o ex-global Dan Stulbach vai ganhar por volta de R$ 80 mil mensais, entre salários e merchandising. É cerca de R$ 20 mil a menos do que Marcelo Tas ganhava no mesmo cargo e R$ 40 mil a mais do que o próprio Stulbach ganhava na Globo.

Dona Xuxa...

...se aceitar mesmo o convite da Record, terá um salário estimado em R$ 1 milhão mensais, mais participação em faturamento publicitário.

Climinha

Não está nada agradável o clima entre William Bonner e Evaristo Costa, na Globo. Coooooooincidentemente (ou não), o editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional passou a pegar no pé do colega depois que surgiram rumores de que, na Globo, este último era cotado a um dia substituir Bonner na bancada do JN.

Perguntar ofende

Já trocaram quatro vezes as mulheres da bancada do JN (Lillian Witte Fibe, Fátima, Patrícia e, agora, Renata). Não está, digamos, na hora de mudar outra "coisa"?

