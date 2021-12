Ex-participantes estão no "banco de reserva" do BBB 14

Não está certo que ex-participantes de Big Brother Brasil (BBB) estarão na 14ª edição do programa, que a Globo estreia dia 14 de janeiro. Segundo o site Notícias da TV, de Daniel Castro, o diretor do reality show, J.B. Oliveira, o Boninho, informou que alguns deles estão apenas "stand by", uma espécie de "banco de reserva".

Dentre os que foram sondados, alguns recusaram voltar, como Tina (BBB 2), Marcela (BBB 4) e Jakeline (BBB 12), conforme já noticiou o UOL.

Segundo Boninho, no momento, existem 60 pré-selecionados para as 20 vagas da BBB 14, número recorde de participantes. Os ex-BBBs estão nesse grupo.

"Como o BBB só começa no dia 14, só vou decidir se vamos ter ex-participantes na primeira semana de janeiro", diz o diretor. Sobre as novidades da atração, Boninho só contou que "vai ter uma brincadeira bacana na primeira semana".

