Ex-participante do BBB pode voltar à casa na 13ª edição

Ainda no processo de seleção para a edição de 2013, a produção do Big Brother Brasil na Rede Globo está usando o blog do programa para fazer uma enquete: "Quem você gostaria de ver na casa do BBB13: Dhomini ou Bambam?". A inciativa indica que há chances de que um dos 180 participantes de edições anteriores volte à casa comandada por Pedro Bial.

Nas palavras do blog, a explicação de como funcionará a enquete: "Serão dois paredões por semana: um abrindo aos domingos e se encerrando às terças e outro abrindo às quartas e fechando às sextas. Em cada paredão, dois ex-brothers disputarão a sua preferência. Quem mereceria uma segunda chance na casa? Quem, na sua opinião, deveria voltar para o confinamento do BBB13?"

Seletiva em Salvador - A capital baiana vai receber a penúltipa etapa seletiva para quem deseja participar da 13ª edição do BBB no próximo dia 11 de Setembro.

De acordo com a produção do reality, que vai realizar a penúltipa etapa do processo seletivo na cidade, os selecionados para a entrevista com os produtores do programa precisam confirmar a presença na etapa seletiva. Segundo informações do site do programa, os candidatos com entrevistas marcadas para o dia dia 11 (terça) tem até às 23h59 do dia 10 para responder ao agendamento. Já os escolhidos para o dia 12 (quarta) têm até às 23h59 do dia 11. A confirmação acontece no site do programa.

adblock ativo