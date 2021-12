Ex-paquita diz que colegas davam pum para afastar crianças de Xuxa

A ex-paquita Ana Paula Almeida, conhecida como Pituxita Bonequinha, revelou a estratégia usada no programa "Xou da Xuxa" para que as crianças não chegassem perto da rainha dos baixinhos. "Vou contar uma coisa que não posso falar quem é. Tinha paquita que soltava pum para afastar as crianças", disse no "Papo de Almoço", com Fernanda Gentil na rádio Globo.

Ela explica que não podia tocar na garotada. "O mais difícil não era criança gritando porque o som era muito alto e a gente não ouvia. O mais difícil era que elas queriam agarrar a Xuxa e eu não podia tocar nelas senão eu era suspensa".

A ex-paquita conta que Marlene Mattos, que trabalhou com Xuxa durante muitos anos, observava a atuação delas e elas tinham que falar com as crianças para que elas ficassem pulando e brincando sem tocar na apresentadora.

#tbt que vc respeita, igual a história que Deus me deu para construir 🙏🏻😍💖 Obgda a vc que curtiu as paquitas e tb como eu adora q chegue quinta para curtir mas uma lembrança gostosa 😍🙋🏼#pituxitaanapaula com @prismcouto @betacipriani @andreasorvetaooficial

