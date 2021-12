Ex-Pânico, Ceará mostra novas facetas em A Grande Farsa

O humorista Wellington Muniz, o Ceará, estreia seu programa na TV paga nesta segunda-feira, às 22h30. Em A Grande Farsa, do canal Multishow, o humorista dá a largada em seu voo solo, mostrando mais do trabalho que o destacou entre os integrantes do Pânico na Band. Na atração, ele se caracteriza de personagens diferentes, alguns consagrados em seu posto anterior, como as imitações de Silvio Santos e Marília Gabriela, a Gabi Herpes.

Porém, essa é a primeira vez que o público verá todas as facetas do artista. Ele vai aparecer "de cara limpa" apresentando a atração, intercalando essa atuação com personagens do povo e de gente famosa. "Estou aprendendo muito. Agora, temos uma gama de imitações de personalidades que eu não fiz na TV aberta. A parte mais criativa está no quadro o 'Povo Falha', em que o laboratório é feito na hora. A gente produz antes a caracterização, mas tudo acontece quando estamos gravando na rua", comenta Ceará.



São três meses de trabalho intenso para a execução do projeto, que conta com 20 episódios. O programa irá ao ar de segunda a sexta-feira. No último mês, ele gravou praticamente todos os dias, com uma rotina que começava às 10h e terminava muitas vezes somente à 0h. "Eu quero ser um comunicador. Comecei fazendo shows em bares e pizzarias em Fortaleza. Não me canso porque eu quero falar com todas as faixas etárias. Esse é o meu sonho. Foi por isso que saí do Pânico. Estava na hora de me arriscar."

Música e reportagens



O comediante ficou 18 anos com a equipe de humoristas que atualmente está na Band, somando a época em que eles trabalhavam somente no rádio e o período na televisão. "Tudo que você prospecta uma hora acontece. Sempre busquei um programa de auditório, com meus personagens. Acho que a gente tem de ter sabedoria para saber qual é o momento certo", diz ele, que resolveu não renovar seu contrato como integrante do Pânico em agosto do ano passado.

A ideia de A Grande Farsa é segurar o telespectador com diferentes tipos de humor. O programa acontece no palco, intercalado com pequenos quadros de transição e conta ainda com musical. "Como é uma grande farsa, nada é o que parece ser. A gente imprime um programa como se fosse ao vivo, mas não é; é gravado. Temos quadros no auditório ou reportagens externas, que darão a entender que o Ceará está trocando de roupa. Se algum maluco achar que é ao vivo, isso já vai ser bacana. Muitas vezes o Ceará fala que está ao vivo para deixar a dúvida", revela o diretor Márcio Trigo.

Roteiro é GPS

Wellington Muniz diz que o nome da atração não foi ele que criou, mas afirma que tem participado de toda a produção. Ele também atua nos roteiros, mas sua marca vai continuar sendo o improviso. "Não sou um cara 100% roteirizado. Dou muito valor para a galera que faz isso, mas gosto de trabalhar com as minhas ideias. Não posso ser engessado. Roteiro é um GPS, vou seguindo e, de vez em quando, saio da rota, e depois volto. Assim tem dado certo", declara o humorista.

Ceará faz questão de ressaltar que a dinâmica do seu programa é entreter. "Se o telespectador não gostar de um quadro, com certeza vai ter outro que ele vai rir, vai se divertir junto com a gente", diz o apresentador, que também afirma que está pronto para as críticas.

Ele assegura que não enfrenta problemas com os famosos que imita, como Silvio Santos, Galvão Bueno e José Luiz Datena. Conta que o problema que gerou uma briga judicial com o dono do SBT é um fato isolado do passado. Atualmente, ele afirma que o "dono do baú" está dando sua bênção à imitação que faz dele.

No palco de A Grande Farsa, Ceará recebe alguns convidados, como Sabrina Sato, Adriane Galisteu, Rafinha Bastos, Mr. Catra, MC Gui e a cantora Ludimila. A segunda temporada do projeto não está confirmada, mas tanto o canal quanto a produtora responsável, a Formata, dizem que a expectativa é que ela aconteça.

adblock ativo