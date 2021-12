Ex-dupla de Ximbinha é reprovada por jurados do 'The Voice Brasil'

A cantora Michele Andrade, conhecida por ter trabalhado com o guitarrista Ximbinha, ex-Calypso, e também feito parte da banda Limão com Mel, não foi aprovada por nenhum dos jurados do The Voice Brasil na última terça-feira, 31.

A música escolhida por Michele foi Na Hora de Amar, versão de Spending My Time, da dupla sueca Roxette.

Apesar do esforço, nenhum dos jurados foi convencido a virar a cadeira, que equivale a uma aprovação à próxima etapa da atração.

"Vou pedir que me perdoe por não ter compreendido inteiramente o seu valor e transforme esse desapontamento em alguma coisa que mostre pra gente do que é que você é realmente capaz, por favor", afirmou Lulu Santos após a apresentação.

Michele, que diz ter iniciado a carreira, que já tem cerca de uma década, aos 13 anos, usou seu Instagram para falar sobre o resultado: "Isso acontece com quem vai à luta. Já perdi muito, já ganhei muito, e o fato de perder muitas vezes, ou sempre, chama muita atenção das pessoas."

"E o caminho percorrido? É tão valioso, a gente não pode nunca esquecer disso. Não é a primeira vez que levo um não na minha vida, já levei vários, e sempre acordei mais forte e mais corajosa", concluiu.

A parceria com Ximbinha durou entre junho e outubro de 2017. À época, Michele afirmou ter saído da banda "em decorrência de descumprimentos do que havia sido estabelecido para o projeto".

