Ex-dançarina do Faustão entra no lugar de Monica Iozzi

Nada de Heloísa Périsse, Fabiana Karla ou Dani Calabresa, a nova apresentadora do "Vídeo Show" é a ex-dançarina do Faustão e comediante, Maíra Charken, de 37 anos. Pelo menos é o que afirma a jornalista Patricia Kogut.

Depois de diversos testes com comediantes e atrizes famosas, Maíra foi uma das que melhor se encaixou no lugar de Mônica Iozzi, que deixa o programa depois do Carnaval.

Apesar de ser desconhecida da maioria do público, Maíra já é famosa no meio artístico. Ela fez pequenas participações em novelas, foi finalista do reality 'Popstar' (SBT) e dançou por uma temporada no Faustão.

Além disso, Maíra fez parte do grupo de comédia "Os Deznecessários". Ele foi responsável por revelar grandes nomes do humor nacional: Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch, Miá Melo e Paulinho Serra.

Sem um comunicado oficial da emissora, em entrevista ao site Ego, a atriz disse estar amando a repercussão e que está esperando a confirmação.

"Vi a notícia, mas levei um susto! Ninguém me falou nada ainda. Mas estou amando a ideia e esperando ser algo oficial", disse.

