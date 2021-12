Ex-CQC viverá uma patricinha a ser castigada em Alto Astral

A ex-CQC Monica Iozzi está prestes a estrear como atriz na tevê. Ela dará vida à patricinha Scarlett na novela Alto Astral, da Globo, uma personagem que entra em breve na trama. Monica já começou a gravar suas cenas e conta que o papel foi um convite de Jorge Fernando, diretor-geral do folhetim.

A perua é uma mulher ambígua, que desembarca em Nova Alvorada para leitura de testamento de seu pai. Só que a personagem terá uma grande surpresa, pois morava em Nova York, nos Estados Unidos, e vivia como uma mulher rica, mas terá de trabalhar em uma lanchonete por um ano para conseguir ter direito a sua parte da herança. Além de fazer rir com cenas bizarras na pele de uma dondoca que passa a lavar chão, Monica também vai mostrar seu lado sensual, o que jamais foi visto nos quatro anos em que ela foi repórter do CQC, da Band.

Você já mostrou sua veia cômica no CQC. Ter uma personagem engraçada na novela é mais fácil para você?

Acredito que sim. A novela tem viés cômico, mas a personagem especificamente não. Ela transita nesse universo, as situações são engraçadas, mas a Scarlett não é caricata. Como atriz é muito bom me experimentar, estou gostando.

A novela tem como tema o espiritismo. Sua personagem vai se envolver com essa abordagem?

Adoraria ser envolvida porque sou supercética. Sou agnóstica, acredito em Deus, em uma energia, em uma força, mas não tenho nenhuma religião. Não tenho envolvimento nenhum com o espiritismo.

Como é trabalhar com o Jorge Fernando? Foi ele quem a convidou para integrar o elenco?

Lembro que, quando o Jorginho me ligou para fazer o convite, achei que fosse trote. Eu falei: "De onde ele tirou essa ideia?" As pessoas não sabiam que eu era atriz, mas ele sabia e gostava muito do meu trabalho no CQC. Trabalhar com ele é maravilhoso.

Em geral, as personagens patricinhas são detestadas pelo público por serem fúteis. Qual sua expectativa em relação a Scarlett?

Mesmo quando a personagem é odiada, que eu ainda não sei se é o caso da Scarlett, é muito legal. O que posso dizer é que ela é extremamente humana. Às vezes, a gente divide os personagens entre os bonzinhos e os mauzinhos. Ela é ambígua. É uma menina rica, mas não é burra. Ela é gananciosa, mas isso também não a torna uma pessoa ruim. A personagem é uma pessoa que tem muitos defeitos, mas não é a malvada da história.

Qual o principal conflito da personagem?

Ela é muito rica, mora em Nova York e o pai morre. Ela decide voltar para o Brasil porque o testamento será lido e acha que vai ficar mais rica ainda. Só que seu pai colocou uma cláusula no testamento, dizendo que Scarlett nunca deu valor ao dinheiro e, por isso, terá de trabalhar durante um ano para receber sua parte na herança. Ela vai trabalhar em uma lanchonete. É um personagem que tem uma curva dramática muito interessante. Não sei se as pessoas vão simpatizar com ela, mas devem se comover em algum momento.

Adiante alguns "perrengues" que ela vai passar?

Ela vai ter de sair de Nova York para lavar chão.

adblock ativo