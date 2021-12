Ex-Chiquititas é aprovada no The Voice Kids e causa polêmica

A cantora mirim Júlia Gomes, que foi aprovada neste domingo, 24, no 'The Voice Kids', deixou o público do programa um pouco intrigado. Ela já é conhecida por grande parte dos brasileiros.

Júlia, que tem 13 anos, já participou de novelas de sucesso da Rede Globo, como "Amor Eterno Amor" e "A Vida da Gente", e em seu último trabalho na televisão, ela interpretou a vilã Marian, no remake de "Chiquititas" (SBT).

Também na emissora de Sílvio Santos, em 2010, ela foi a vencedora do programa "Qual é o seu Talento?" e levou para casa R$ 200 mil em barras de ouro.

Logo após ela cantar "Listen", música da Beyoncé, os telespectadores começaram a comentar nas redes sociais. Muitos acharam injusto a jovem estar participando do programa.

Antes de entrar no palco, Júlia confessou a Tiago Leifert que o desejo de ser cantora é maior que de ser atriz. "É isso que eu quero, mais do que ser atriz", declarou.

A menina fez programas no SBT, fez chiquititas, ganhou concursos já! Injusto com outros, falo mesmo! #TheVoiceKids — 1993 (@FrasesdaKefera) January 24, 2016

essa menina de chiquititas não devia participar, ela já tem experiência #TheVoiceKids — raiana™ (@lovatobarriada) January 24, 2016

pisando nas outras chiquititas #TheVoiceKids — vini (@universohp) January 24, 2016

O QUE CHIQUITITAS TA FAZENDO NO THE VOICE MIGOS? #TheVoiceKids — Lay (@Layannyk) January 24, 2016

#TheVoiceKids O que que essa garota de Chiquititas está fazendo aí? TIREM ELA DAI — ❣ (@5HToqueDeBrilho) January 24, 2016

GENTE VCS NÃO TEM NOÇÃO A JULIA GOMES JÁ GANHOU ELA ERA DO QUAL É O SEU TALENTO E CHIQUITITAS GRITO #thevoicekids — suelen (@cyrustripper) January 24, 2016

