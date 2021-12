Ex-BBB rivais disputam paredão retrô e vaga no BBB13

As sister's Marcela e Solange, que participaram e se engalfinharam na quarta edição do Big Brother Brasil, disputam uma vaga no BBB13 em mais um Paredão Retrô. A votação acontece no site no programa.

Na quarta edição do programa, Marcela se mostrou uma candidata sem papas na língua. Já Solange, criadora do Hit 'Iarnuou', versão de We Are The World, de Michael Jackson, não se dava bem com a colega de casa e era críticada por Marcela pelo excesso de erros gramaticais.



Nos primeiros dois paredões, Kleber Bambam e Natália Casassola foram escolhidos pelo público com 52% e 61% dos votos, respectivamente. Eles venceram as disputas contra Dhomini e Thaís Ventura.



O Paredão Retrô BBB é uma importante etapa no processo de seleção dos participantes do BBB13. Segundo Boninho, diretor do reality, seis dos 180 participantes de edições anteriores voltarão à casa comandada por Pedro Bial na 13ª edição. A CGCom (Central Globo de Comunicação) explicou que o resultado da enquete não é garantia de que o ex-BBB estará no BBB 13, mas poderá ser um dos critérios dos ex-participantes que voltarão à casa.



O paredão formado neste domingo se encerra na terça-feira. São sempre dois paredões por semana: um abrindo aos domingos e se encerrando às terças e outro abrindo às quartas e fechando às sextas.

