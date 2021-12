Ex-BBB, ator Lucas Penteado fecha contrato com a Netflix

Um dos grandes personagens do BBB 21, o ator Lucas Penteado, de 24 anos, ficou conhecido após desistir do prêmio na casa mais vigiada do país. No entanto, a vida pós reality vendo sendo muito positivo para o artista.

Através de comunicado nas redes sociais, nesta quarta-feira, 31, o ex-brother anunciou que fechou contrato com a Netflix para atuar em um filme da plataforma de streaming.

"Netflix? Rede Globo? 🗣É isso mesmo, família. Feliz demaaaais, ces nem tão ligados! Só tenho a agradecer. 🙏🏾 Bora sempre acreditar nos nossos sonhos, pra cima. 👊🏾✊🏾 Tmj!", escreveu.

Netflix? Rede Globo? 🗣 É isso mesmo, família. Feliz demaaaais, ces nem tão ligados! Só tenho a agradecer. 🙏🏾 Bora sempre acreditar nos nossos sonhos, pra cima. 👊🏾✊🏾 Tmj! Deus é bom o tempo todo. pic.twitter.com/6pMcBi1hrR — Lucas Penteado 🏀 (@koka_lucas) March 31, 2021

adblock ativo