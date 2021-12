Evento debate a diversidade na TV

‘Inclusão e diversidade cultural na TV Baiana e Brasileira’ foi tema do debate ocorrido, nesta quarta-feira, 16, no teatro Sesi Rio Vermelho, em Salvador. A mesa-redonda trouxe a discussão sobre maior participação de projetos, grupos e artistas que não se enquadram no perfil da cultura pop.

O evento contou com a participação das jornalistas Liliane Reis e Vânia Dias, do gerente de conteúdo da TV Aratu, Pablo Reis; do gerente de produção da Rede Bahia, Sergio Siqueira, do ator e produtor cultural Wanderlei Meira e do criador do website Mussurunga News, André Mota.

O diálogo dos veículos de comunicação com os diversos segmentos culturais da Bahia, visando uma maior abertura, divulgação e inclusão dos grupos locais foi a grande preocupação dos palestrantes que, segundo eles, ainda está em processo lento.

Para a jornalista Liliane Reis, as áreas desconhecidas devem ser exploradas e entendidas. “Não existe hierarquia da cultura. É preciso dar voz para esses espaços tidos como silenciosos”.

Nesse sentido, a internet surge como uma alternativa para artistas de comunidades, ciganos, homossexuais, índios e mulheres em busca de uma inclusão artística que fuja dos rótulos sociais.

“Estabelecer uma relação entre a internet e a televisão como uma forma de disseminação da diversidade cultural e artística é muito importante”, afirma Pablo Reis.

Ainda de acordo com ele, a internet amplia esse processo de inclusão na medida em que consegue firmar uma relação direta entre consumidor e produtor de conteúdo.

“Cultura na Bahia é um tema difícil”, como acredita Sergio Siqueira. De acordo com ele, é importante valorizar a estética afro e popular, que é uma das características da Bahia e trazer essa diversidade para a TV , que deve estar aberta para todas as experiências.

Já para o ator Wanderlei Meira, é preciso um maior acompanhamento dos veículos de comunicação não apenas para os artistas famosos.

“É importante um retorno da imprensa para incentivar e avançar na cultura. Apoiar a diversidade é uma forma de reforçar a identidade da Bahia”, afirmou o ator e produtor cultural.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

