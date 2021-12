Evaristo Costa volta ao 'Jornal Hoje' e diz que 'estava morrendo de saudade'

Depois de comandar o "Fantástico" durante as férias de Tadeu Schmidt, Evaristo Costa volta ao "Jornal Hoje" nesta terça-feira, 17. Sensação das redes sociais, o apresentador não poderia deixar seu retorno passar em branco.

Em seu Facebook oficial, Evaristo postou uma foto abraçado à bancada do jornal vespertino da TV Globo. "Estava morrendo de saudade. Até às 13:20 no Jornal Hoje", escreveu o apresentador. Como de costume, os internautas adoraram a postagem e encheram o jornalista de elogios. A última apresentação de Evaristo Costa no "Fantástico" ocorreu no domingo, dia 15.

