Evaristo Costa não renovará contrato com a TV Globo, afirma colunista

Evaristo Costa, âncora do Jornal Hoje (TV Globo), decidiu não renovar com a Rede Globo. Segundo o colunista Flávio Ricco, do site "Uol", o contrato do jornalista vence em dois meses e ele já comunicou à direção da emissora que a não renovação seria por motivos pessoais.

Ainda de acordo com a publicação, amigos próximos de Evaristo disseram que o jornalista pretende tirar um ano sabático e morar fora do país com a mulher e as duas filhas.

Flávio Ricco ainda afirma que o nome de Rodrigo Bocardi já está entre os favoritos para atuar como o substituto de Evaristo. Procurada pelo colunista, a TV Globo não confirmou a informação.

Repercussão

Logo após o anúncio da suposta saída de Evaristo, ele, que é conhecido pelo bom humor nas redes sociais, tornou-se um dos assuntos mais comentados no Twitter.

"Evaristo Costa vai sair da Globo. Eu não aceito isso", disse uma internauta. "Evaristo Costa são muitas recordações, não faz isso com a gente. Como aceitaremos essa separação?", questionou outro.

Fátima e Bonner se separaram Agora Evaristo Costa e Sandrinha vão se separar EU TO SEM CHÃO pic.twitter.com/mJalgUWy1Y — Lucas (@pimentellucaz) 19 de julho de 2017

Evaristo Costa vai deixar a Globo. Vou sentir saudades da parceira dele com a Sandra Annenberg. pic.twitter.com/kM2ComlbKG — Evandro (@Evandro_Olliver) 19 de julho de 2017

Evaristo Costa vai sair da Globo? COMASSIM BRASIL? TODO MUNDO RENUNCIANDO E O TEMER NADA pic.twitter.com/giF575XeKw — TheLenPandaArt (@Thelenpanda) 20 de julho de 2017

Evaristo Costa só queria te dizer que por sua causa voltei a ouvir sertanejo essa noite pra poder lidar com essa separação. Ass: Sandra pic.twitter.com/xevYif7dRS — MAICON FERREIRA (@maiconauta) 20 de julho de 2017

