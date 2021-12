Evaristo Costa descobre que foi demitido da CNN após voltar de férias: "Livre na pista"

O apresentador Evaristo Costa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 03, para afirmar que não faz mais parte do quadro de funcionários da CNN Brasil.

O ex-apresentador do CNN Series Originais afirmou que estava de férias e, quando retornou, descobriu que havia sido demitido.

"Sim eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a chamada de programação notei a falta do meu programa", escreveu o também ex-apresentador do Jornal Hoje.

Ele afirmou que ligou para saber o motivo da ausência do programa e foi informado.

"Fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo!!! “Seja feita vossa vontade”. Quando me recuperar do ocorrido dou mais detalhes. Livre na pista", escreveu.

Neste sábado, 04, a CNN Brasil informou que Evaristo teve o contrato rescindido por mudanças na grade da emissora.

