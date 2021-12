Euclydes Marinho acha difícil escrever e assistir novela

O autor Euclydes Marinho revela como foi reescrever um projeto seu após 32 anos a pedido da Globo. Felizes Para Sempre?, minissérie que estreia dia 26 de janeiro, é uma releitura de Quem Ama Não Mata, projeto exibido em 1982 pela emissora. O texto, segundo o escritor, é totalmente inédito na TV.

"Em comum, os dois trabalhos tem um crime passional e também aproveitei para fazer uma homenagem aos atores da primeira versão. Os personagens receberam os nomes dos atores que fizeram Quem Ama Não Mata", revela Euclydes Marinho.

O autor conta que a TV Globo tinha a ideia de fazer essa minissérie há mais de 10 anos, mas o martelo só foi batido há um ano e meio.

Para ele, os dilemas de casais como os que o público verá na minissérie são inesgotáveis. Esse é o segredo desse trabalho: "O ser humano não se esgota nunca, se repete, mas não se esgota", comenta o novelista, que é reticente ao falar quais foram suas fontes de inspiração.

De acordo com Euclydes Marinho, seu processo criativo é sentar e trabalhar. "Minha criatividade aparece na hora que estou escrevendo. Setenta por cento talvez aconteça nesse momento e os outros 30% é pensado antes", confidencia o autor, que em seguida completa que um escritor busca inspiração em tudo que vê. "Sou um vampiro e chupo histórias de vida o tempo inteiro".

Aos 64 anos, ele diz que não é metódico na hora de trabalhar e que prefere não ter rotina. Às vezes, escreve pela manhã, outras à tarde, à noite ou até de madrugada.

"Vario muito minha produção de trabalho e, algumas vezes, isso muda ao longo do projeto que estou envolvido", diz Marinho, que não quer mais saber de escrever roteiros de novela porque é estressante demais e exige total dedicação por um longo período.

Ele conta também que gosta mais de assistir a séries em vez de novelas. "Novela é duro de assistir e de escrever. Eu já escrevi novela, é chato".

Impedido

No entanto, o autor revela que gosta de visitar os estúdios e as ilhas de edição de seus projetos de teledramaturgia. Ele conta que só não esteve mais presente durante as gravações de Felizes Para Sempre? porque ocorreram em São Paulo e em Brasília, e ele mora no Rio de Janeiro.

O novelista até comenta que só não é a primeira vez que isso acontece porque durante as gravações de Capitu (2009), ele também ficou "ausente".

"Não assisti nada (antes de ir ao ar), mas foi porque o diretor não me deixou ir ao set. Adoro ficar na ilha de edição e, se bobear, eu edito. A última versão do roteiro é na ilha de edição". O diretor a que ele se refere é Luiz Fernando Carvalho, cujo trabalho mais recente na televisão foi a novela Meu Pedacinho de Chão (2014).

Sobre a expectativa de Felizes Para Sempre?, ele declara que não está preocupado nem ansioso. Marinho conta ainda que não acompanha comentários em redes sociais em nenhum de seus trabalhos, e também não acompanha os índices do Ibope. Recentemente, o autor escreveu um quadro para o Fantástico, Eu Que Amo Tanto.

Felizes Para Sempre? mostrará a família Drummond. São cinco casais enfrentando conflitos diferentes dentro de seus relacionamentos amorosos.

