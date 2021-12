"Eu só saio do armário no Carnaval", diz Silvio Santos

Sempre divertido e sem medo da repercussão de suas falas, Silvio Santos brincou durante gravação do seu programa com a possibilidade de participar do Carnaval de Salvador. Em um papo com o prefeito ACM Neto, ele disse que só viria para a folia baiana se fosse vestido de mulher.

"Eu só saio do armário no Carnaval", brincou o dono do SBT.

Além de ACM Neto, alguns representantes da TV Aratu (SBT), que é a emissora oficial do Carnaval, participaram da gravação, que vai ao ar neste domingo, 31.

adblock ativo