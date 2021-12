'Eu não vou me perdoar nunca', diz Gil, sobre possível saída de Sarah

Em conversa com participantes do Big Brother Brasil 21 (BBB21), Gilberto relembrou a formação do paredão da noite de domingo, 28, quando pediu para Sarah puxá-lo no contragolpe. "Eu queria porque, se essa mulher sai, eu não vou me perdoar nunca na minha vida, nunca", disse Gil.

A fala do economista é em razão dele ter colocado o participante Rodolffo no paredão, na semana passada, e o sertanejo ter votado em Sarah nesta formação.

Posteriormente, para Sarah, ele disse: "Era para você ter me puxado, porque quem era para sair, era eu. O Brasil quer tirar eu, não é tu. Aí vai e tira tu por causa de mim. Aí eu vou me sentir aqui a pior pessoa do mundo".

"É cada uma que eu vejo, cara", comentou ela. "Eu falei para ela: 'Me puxa, porque o Brasil quer me tirar'. Não falei para você? É para eu sair, não para você sair", pontuou o economista.

O participante Arthur, que acompanhava a conversa, ressaltou: "Você não sabe de nada, Gil". Gilberto então rebateu. "Sei, eu entendo isso aqui. Você vai ver. Depois vocês vão dizer para mim se eu acertei ou se eu errei. Você vai ver".

O paredão desta terça-feira, 30, é disputado entre Juliette, Rodolffo e Sarah.

