Eterno personagem de Renato Aragão está de volta

Fé, amor, aventura e muita ação. Esses são os principais ingredientes de "Didi e o Segredo dos Anjos", telefilme que traz Renato Aragão de volta à telinha e vai ao ar em 21 de dezembro (logo após "Sai do Chão"), como parte da programação de fim de ano da Globo.

A produção, do núcleo do diretor Jayme Monjardim, tem no elenco, além de Aragão, Dedé Santana, Fernanda Vasconcellos, Jayme Matarazzo, Anitta, as crianças Mel Maia e JP Rufino, entre outros.

Na história, Didi, o eterno personagem de Aragão, é um andarilho que recebe a missão da Deusa Soláris (Anitta) de manter aberta a comunicação entre os anjos e a Terra, por meio de um medalhão que pertence a Miguel (Matarazzo).

Recuperado dos problemas de saúde que teve em 2014 (o humorista foi internado por causa de um infarto e de uma infecção urinária), Aragão brincou com as dificuldades enfrentadas.

"Estou 100%. Minha saúde está ótima, e meu coração também. Quiseram me levar, mas ainda tenho muita coisa para fazer por aqui", disse ele durante coletiva de imprensa, no Rio de Janeiro

Verdade

Aragão classificou "Didi e o Segredo dos Anjos" como o melhor trabalho já feito por ele na Globo, embora tenha confessado que foi exaustivo.

"Acho que foi por isso mesmo. Se fizéssemos em estúdio ou em locais com menos trabalho e mais segurança, talvez não passasse a verdade que queríamos".

O texto, dessa vez, ficou completamente a cargo de Marcelo Saback, e as cenas de aventura foram feitas sob a batuta do diretor João Daniel Tikhomiroff.

"Normalmente, nos meus filmes, escrevo uma grande sinopse, com umas 30 ou 40 páginas, para dar ao autor a ideia que quero passar. Dessa vez, não. Tive uma conversa com esse meu anjo da guarda (Saback) e ele fez tudo sozinho. O mérito do sucesso é todo dele", contou Aragão.

She-Ra

Além de atuar, Anitta fez uma música especialmente para o filme. O clipe mostra a vitória do bem contra o mal e teve direito à coreografia e a figurino nos moldes de She-Ra (heroína do desenho animado homônimo, famoso nos anos 1980).

"Já conhecia a Anitta do especial do Roberto Carlos, mas não tinha pensado nela para o papel. Foi uma dica da produtora e deu muito certo", disse João Daniel Tikhomiroff.

Aragão fez questão de elogiar todos os companheiros de trabalho, mas Dedé Santana, seu ex-companheiro em "Os Trapalhões", recebeu destaque. "Ele fez um trabalho maravilhoso, como uma espécie de Cantinflas (ator mexicano, morto em 1993). Não conseguiria fazer esse trabalho, desmamar de um personagem e fazer outro completamente diferente. Só faço o Didi", divertiu-se o humorista.

