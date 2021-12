Estrelas de Hollywood elegem a melhor série da TV

O site The Hollywood Reporter pediu para 2.800 pessoas da indústria de cinema, incluindo 779 atores, 365 produtores e 268 diretores, para chegar a uma lista das 100 melhores séries de todos os tempos. A divulgação foi nesta quarta-feira, 16, e a série número 1 da lista foi Friends, que contava a história dos amigos Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing e Ross Geller.

A série, lançada em 1994, teve o último episódio exibido no dia 6 de maio de 2004, e teve uma audiência de 52 milhões de pessoas, apenas nos Estados Unidos, tornando-se a quarta série com maior audiência da história. "É completamente surreal", diz um dos criadores, David Crane, ao saber da popularidade da série, em entrevista ao THR. "Da forma como o show ficou no ar, ao fato de que tivemos 10 anos surpreendentes, e que as crianças de hoje estão ainda assistindo-o", completou.

Os artistas poderiam votar anonimamente, mas alguns revelaram seus votos. Damon Lindelof, co-criador de Lost, tem Twin Peaks, de David Lynch, como série preferida. "Literalmente mudou a forma como o meu cérebro funcionava", disse.

Confira a lista dos 10 mais:

10. The Simpsons

9. Mad Men

8. I Love Lucy

7. Saturday Night Live

6. Os Sopranos

5. Seinfield

4. Game of Thrones

3. Arquivo X

2. Braking Bad

1. Friends

adblock ativo