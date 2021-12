Estreia: peões "desconhecidos" são criticados em "A Fazenda"

Sem muita novidade no seu elenco, recheado de celebridades pouco conhecidas, o reality "A Fazenda" estreou na noite desta quarta-feira, 23, com Roberto Justos no lugar de Britto Junior.

Nas redes sociais, internautas se mostraram afiados e deram suas opiniões sobre a estreia do programa.



Público fica dividido sobre a atuação de Justus, que assumiu o lugar de Brito Júnior:

#AFazenda vai estrear e eu não vou apresentar pic.twitter.com/eMvssxiNZM — Jordan Ferreira (@JordanFerreira_) 24 setembro 2015

Hahaha #Afazenda começando em GRANDE ESTILO! Xustus de Trator HAHAHHAHAHAAHA — Urgh Snap: Rafaurgh (@urgh) 24 setembro 2015

Roberto Justus ta mais perdido que cego em tiroteio apresentando #AFazenda — brenoncé (@brenonce) 24 setembro 2015

O Justus trouxe uma marcas melhores né, se fosse o Brito era cartão Sodexo #AFazenda — Mordomo Eugênio (@mordomoeugenio) 24 setembro 2015

Se o Roberto Justus começar a cantar, todo mundo pede pra sair. #AFazenda — Nos Trends Brasil (@NosTrendsBrasil) 24 setembro 2015

Roberto Justus parece um boneco de cera mds chega da agonia de olhar pra ele #AFazenda — brenoncé (@brenonce) 24 setembro 2015

Trocar Britto pelo Justus é trocar seis por meia dúzia. Os dois não tem naturalidade, carisma ou tempo de improviso. #AFazenda8 — Henrique Haddefinir (@Haddefinir) September 24, 2015



Justus começou "A Fazenda" de terno ao estilo "O Aprendiz", mas troca de traje durante o programa e roupa virou motivo de brincadeira nas redes sociais:

Quem nunca ouviu isso da mãe? 😂 #AFazenda pic.twitter.com/MH7Ye6P5x4 — A Fazenda (@fazendarecord) 24 setembro 2015

Com essa roupa, Justus parece que vai encenar Grease num encontro de 3ª idade. #AFazenda — Celso Dossi (@celsodossi) 24 setembro 2015

O justus taá tão bem tratado que to achando que ele engoliu um samsung daqueles que ja tira a foto tratando a imagem. #Afazenda — Urgh Snap: Rafaurgh (@urgh) 24 setembro 2015

Me preparando para ir falar com o crush 😎😍 #AFazenda pic.twitter.com/lCABRsOmBV — A Fazenda (@fazendarecord) 24 setembro 2015

Mais alguém consegue enxergar o Britto dentro dessa ropa facinho?! #Afazenda — Urgh Snap: Rafaurgh (@urgh) 24 setembro 2015



O ex-polegar Rafael participaria do programa, mas foi impedido pela Justiça porque cumpre serviço comunitário como pena alternativa por um dos seus processos:

A justiça proibiu o Rafael Ilha de participar da fazenda pq ele tem q ficar longe das drogas. — Denise (@Deeercy) September 24, 2015

Não concordo com o juiz que proibiu o Rafael Ilha de entrar na fazenda. A sociedade tá mais segura com ele trancado lá. #AFazenda — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) September 24, 2015



O ex-polegar foi substituído por Luka Ribeiro:

troca esse novo participante ai pela tati quebra barraco ou pela mc carol pfvr #AFazenda — brenoncé (@brenonce) 24 setembro 2015

Que alegria deve ser pra alguém ser o reserva de uma subcelebridade. #AFazenda — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 24 setembro 2015



Os peões foram apresentados e os internautas fazem suas avaliações:

Morto que o primeiro a entrar na Fazenda foi o "Ovelha" que ironia! hahaha #AFazenda pic.twitter.com/UF7MHmCd1z — Marvin (@eumarvin) 24 setembro 2015

A Mara já querendo puxar uma oração. #AFazenda pic.twitter.com/7XStISgnvy — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 24 setembro 2015

Mara caiu de cara no chiqueiro? #AFazenda pic.twitter.com/f6x2wV3mFi — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 24 setembro 2015

Quero ver como vai ser a Mara crente nas festas. #AFazenda — Caique Bermanelli (@OlaCaique) 24 setembro 2015

"to tentando ser alguém na vida" te entendo ana paula #AFazenda — brenoncé (@brenonce) 24 setembro 2015

Quero ver em 3 meses essa lateral raspada da Li Martins crescer e ela virar o Adamastor Pitaco. #AFazenda pic.twitter.com/KaAFo5gg8v — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 24 setembro 2015



Internautas destacam a participação de "famosos desconhecidos":









NEM O JUSTUS SABE O NOME DO POVO kkkkkkk #AFazenda Posted by Hugo Gloss on Quarta, 23 de setembro de 2015

procurando onde estão os famosos que eu não vi nenhum #AFazenda pic.twitter.com/ZRUqlX5l59 — Dilminha (@DilmaRousselff) 24 setembro 2015

Esses famosos entrariam no BBB sem problemas... tudo desconhecido. #AFazenda — Nos Trends Brasil (@NosTrendsBrasil) 24 setembro 2015

#AFazenda terá: ex-Nadadora ex-Latino ex-Vai Popozuda ex-Thaeme e Thiago ex-Panicat ex-Jogador ex-Malhação ex-Rouge ex-Faustão — Janaine Meira (@janaine) 24 setembro 2015

Gente, mas alguém tem que lançar um dicionário de subcelebridades! (ótima ideia, né?) #AFazenda — Celso Dossi (@celsodossi) 24 setembro 2015

Contando quantos "famosos" eu nunca tinha ouvido falar antes da estreia de #AFazenda pic.twitter.com/1Epwz5QLY7 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) 24 setembro 2015



Público começa a escolher seus favoritos:



Douglas é o crush supremo dessa edição ❤ #AFazenda pic.twitter.com/BIfyWR1snt — Lannes (@LannesDelRey) 24 setembro 2015







O que falar desse cara que mal conheço mas já considero pakas? Já pode fazer fan clube ou ta muito cedo ainda? Hahahah #AFazenda8 Posted by Sarah Ianae on Quarta, 23 de setembro de 2015



Mara Maravilha é uma das mais criticadas:



Quem brigar com a Mara deveria gritar VC FEZ MACUMBA PRA ANGÉLICA SIIIIM! #AFazenda — Celso Dossi (@celsodossi) 24 setembro 2015







Gente, to meio passado com o dente/boca da mara. Ela n consegue fechar a boca, repara #AFazenda Posted by Hugo Gloss on Quarta, 23 de setembro de 2015

Adorei a Mara fazendo a sincerona no primeiro dia. Vai se queimar bonito nessa linha "sou verdadeira". #AFazenda — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 24 setembro 2015

AI, GENTE, O DENTISTA DA MARA DEVERIA ESTAR PRESO. #AFazenda — Celso Dossi (@celsodossi) 24 setembro 2015



Os peões foram divididos em equipes:



equipe cerrote e machado nao gostei poderia ser equipe galinha e vaca #AFazenda — brenoncé (@brenonce) 24 setembro 2015



Marcelo Bimbi foi escolhido primeiro fazendeiro do programa:

QUE BOSTAAAAAAAAAA MARCELO É O FAZENDEIRO — lorena (@piranhaney) September 24, 2015



Mudanças no programa são elogiadas:



A imagem da #Afazenda desse ano ta ANOS LUZ melhor que dozotro ano. Parabens Recó. — Urgh Snap: Rafaurgh (@urgh) 24 setembro 2015









Em números, o reality empatou com a transmissão do jogo de futebol entre São Paulo e Vasco. Mas depois da meia-noite, o programa chegou a liderar a audiência, tendo um desempenho melhor que a sétima edição.

Segundo dados prévios do Ibope, o programa registou 13 pontos contra 15 da Globo.

