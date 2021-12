Estreia de Xuxa na Record movimenta redes sociais

A estreia de Xuxa na noite desta segunda-feira, 17, na Record, colocou a hashtag "#xuxanarecord" em primeiro lugar no trending topics mundial do Twitter. No entanto, prévia do Ibope, às 22h45, mostrava que a Rede Globo ainda liderava a audiência: Verdades Secretas (26 pontos), contra 11,3 da Record. Quando começou Tela Quente, a diferença de audiência caiu: Globo com 15.4 pontos e Xuxa, 11,6.

O programa começou com uma recapitulação rápida da carreira da "rainha dos baixinhos". Ela se emocionou ao entrar no palco e ser ovacionada pela platéia ao som de "Xuxa eu te amo". "Nunca fui tão bem recebida em toda a minha vida", disse.

Ela lembrou da Globo. "Não gosto de ouvir pessoas falando coisas desagradáveis da minha antiga casa. Queria que vocês respeitassem minha ex-casa, que sempre vai fazer parte da minha história. Mas hoje vou escrever uma nova história", falou.

A frase dela foi bem recebida pelos internautas. "Ai que fofa, achei lindo, gratidão é tudo", postou um. "Seja grata sempre...plante o bem que o bem virá até vc eternamente...Valeu Xu", escreveu outro.

Mesmo assim, ela não deixou de alfinetar a Globo. Após beijar o marido, o cantor Juno, e a filha Sasha, ela sentou no sofá e disse: "Se fosse na outra casa, teriam cortado".

Alguns sentiram falta do velho programa. "Eu não quero Ellen e cenário azul turquesa. Eu quero nave, fumaça, balões e arco-íris. #XuxaNaRecord", lembrou Thiago Pasqualotto.

Famosos também prestigiam

Os artistas também acompanharam a estreia de Xuxa. Ivete Sangalo mandou mensagem para a apresentadora. "Toda torcida do mundo!!!!! Vai ser demais. Vou assistir e me deleitar com ela!", escreveu no Twitter.

O comediante Paulo Gustavo se disse nervoso por Xuxa. "As pessoas as vezes julgam, falam mal , desejam mal aqui na internet, mas não fazem ideia do tamanho da responsabilidade de tocar um programa, de subir num palco , de fazer um show! Parabéns Xuxa , que o seu programa seja um sucesso do mesmo tamanho do seu coração", postou no Instagram, com um vídeo do programa na Record.



Assista alguns momentos de Xuxa na noite de estreia do programa:

@xuxamenegheloficial chegou com tudo, esbanjando alegria e arrebentando no rebolado! #arainhavoltou #xuxanarecord #xuxaaovivo Um vídeo publicado por Xuxa na Record (@pgmxuxameneghel) em Ago 17, 2015 às 6:39 PDT

A galera está animadíssima, relembrando as músicas da rainha! Ligue na Record, que o @pgmxuxameneghel já vai começar! #xuxanarecord #xuxaaovivo Um vídeo publicado por Xuxa na Record (@pgmxuxameneghel) em Ago 17, 2015 às 6:29 PDT

Elenco de Os Dez Mandamentos está reunido com a rainha, gente! É Xuxexo!!! #xuxanarecord #xuxaaovivo Um vídeo publicado por Xuxa na Record (@pgmxuxameneghel) em Ago 17, 2015 às 7:06 PDT

E assim termina o programa de estreia da nossa rainha @xuxamenegheloficial , ao som de Alexandre Pires e dancinha do elenco de Os Dez Mandamentos! Foi um XuXeXO! #xuxanarecord #xuxaaovivo Um vídeo publicado por Xuxa na Record (@pgmxuxameneghel) em Ago 17, 2015 às 8:30 PDT

adblock ativo