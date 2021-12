Estreia de "Tomara Que Caia" não agrada público

A estreia do programa "Tomara Que Caia", da Rede Globo, neste domingo, 19, não agradou muita gente. Com direção de Boninho, a atração não conseguiu cativar os telespectadores e o humorístico acabou sendo criticado nas redes sociais.

Descontente, o público usou o Twitter para repercutir. A hashtag #TomaraQueAcabe, foi uma das mais usadas na rede social. Confira alguns comentários!

@marcosmion A estreia do #TomaraQueCaia foi um lixo, ta mais pra #TomaraQueAcabe

. era melhor ter ido ver o filme do Pelé... #TomaraQueCaia #TomaraQueAcabe

Nossa, eu To com muita vontade de desligar a tv e fingir que isso nunca aconteceu. Estou com muita vergonha por eles. 😐 #TomaraQueAcabe