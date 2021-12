Estreia de "Babilônia" pode ter beijo gay

"Babilônia", próxima novela das 21 horas da Globo, pode ter beijo entre Fernanda Montenegro e Nathália Timberg logo na estreia. Segundo o blog Mundo da TV, do jornalista Fernando Oliveira, a intenção dos autores da trama, Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes, é evitar o suspense e as polêmicas sobre a cena. A emissora, no entanto, ainda não bateu o martelo.

"Tenho certeza que pessoas como Esther [Nathália Timberg] e eu ainda vamos mudar a sociedade", disse Montenegro, que interpreta Teresa, durante coletiva de imprensa para apresentação da novela, na quarta-feira, 25.

Na trama, as personagens enfrentarão o preconceito quando o seu o filho adotivo Rafael (Chay Suede) for alvo de discriminação.

"Babilônia" tem estreia marcada para 16 de março.

