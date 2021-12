Estreia da série S.H.I.E.L.D. é vista por 11,9 milhões

A nova série da ABC Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. conquistou boa audiência na estreia na terça-feira, 24, atraindo 11,9 milhões de telespectadores e o primeiro lugar em seu horário de exibição entre o grupo de 18 a 49 anos, segundo dados preliminares da consultoria Nielsen fornecidos pela ABC.

Os dados do programa, que compete com o drama da CBS NCIS e com o reality show The Voice, da NBC, foram os mais altos para uma estreia em quase quatro anos, disse a rede ABC.

No geral, NCIS foi o que teve maior audiência de todos na noite de terça-feira, 24, com um total de 19,5 milhões de telespectadores, segundo dados da Nielsen divulgados pela CBS. A ABC é uma unidade da Walt Disney.

S.H.I.E.L.D. é a tentativa da ABC de transformar o sucesso que a franquia da Marvel teve nos cinemas em uma série de TV, a fim de aumentar a audiência da emissora.

Assista abaixo ao trailer da série:

Agência Reuters

